Онколог о главной загадке в лечении рака: клетки "приспосабливаются" к терапии

Главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор ФГБУ "НМИЦ радиологии", президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн назвал главную загадку в лечении рака. По его словам, раковые клетки могут приспосабливаться к лечению и переставать реагировать на терапию. Как решить эту проблему, учёные и врачи пока не знают.

"Одна из основных загадок — почему же мы его никак не можем вылечить. Смотрите, как продвинулись (в лечении), но не можем, потому что он мутирует. Это такой умный рак", — цитирует Каприна РИА "Новости".

Он отметил, бывают случаи, когда пациента лечат сложнейшими препаратами, но резистентность и лекарство перестает действовать на опухоль. Кроме того, есть работы, описывающие, как врачам приходилось возвращаться к первому варианту химиотерапии, поскольку последующие потеряли эффективность, рассказал Андрей Каприн.

Ранее американские онкологи рассказали о симптомах, которые могут свидетельствовать о раке лёгких — это неожиданная отёчность, припухлость или покраснение лица. Дело в том, что опухоль блокирует кровеносные сосуды в области грудной клетки и мешает оттоку крови от головы.

При появлении таких симптомов следует обратиться к специалисту. А рекомендации по уменьшению риска заболевания следующие:

избегать воздействия радиации, токсинов и инфекций,

отказ от вредных привычек,

правильный рацион и физические нагрузки.

Эти рекомендации, впрочем, касаются не только снижения риска развития онкологических заболеваний, но и многих других.