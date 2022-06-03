ЗОЖ-активист проедет 10 000 км за 100 дней на велосипеде

Челябинец Алексей Ильмухин, проработав пять лет в школе учителем труда, решил кардинально изменить свою жизнь и стать ЗОЖ-активистом. В этом году он намерен за 100 дней проехать на велосипеде 10 000 км.

В беседе с argumenti.ru Ильмухин рассказал, в чём заключается цель велопробега, который он назвал "Вся Россия 2022".

"Есть хорошая поговорка: "Что посеешь, то и пожнёшь". Я хочу посеять в сердцах людей веру в себя. В их головах должна закрепиться мысль, что у них есть масса возможностей, чтобы изменить свою жизнь. А качество жизни зависит от здоровья", — сказал он.

Отмечается, что активист планирует начать велопробег 1 июля. Ильмухин заявил, что в рамках акции он сделает остановку в 22 различных городах России, чтобы прочитать для всех желающих лекцию о ЗОЖ.

Ранее фитнес-эксперт Алина Ватомова рассказала, что, согласно статистике, людей, ведущих здоровый образ жизни, становится всё меньше. Эксперт объяснила, с чем связана эта негативная тенденция. По её словам, в наши дни многие люди ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нуждаются в дополнительной физической активности, однако из-за неуверенности в завтрашнем дне они не спешат с покупкой абонемента в спортзал.