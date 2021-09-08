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"Всё больше за ЗОЖ": в России сократились продажи водки

Экономика

По сравнению с прошлым годом продажи водки упали на 4%. Уменьшение спроса на этот вид алкоголя эксперты связывают с переходом россиян на ЗОЖ.

"Всё больше за ЗОЖ": в России сократились продажи водки

Ещё одна причина снижения потребительской активности — цена. Акцизы обходятся производителю значительно дороже, чем в прошлом году, что влияет на покупателя. Так, процент семей, купивших хотя бы раз алкоголь за 6 месяцев, сократилась за два года с 35% до 32. В среднем одна российская семья за год выпивает около 6,5 литров за год, передаёт РБК. 

По данным аналитиков, за первое полугодие 2021 года в России продали около 344 миллиона литров.

Что же касается молодых людей, то предпочтение они отдают другим видам алкоголя.

В середине августа в Минздрав вновь предложил ограничить продажу крепких напитков возрастным цензом. Уже разработали поправки и согласно им, нормы могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Впрочем, это не первая попытка "увеличить" возраст покупателя алкоголя с 18 до 21 года. В 2019 году ведомство выступало с такой инициативой, однако, не нашло поддержки в Минфине.

 

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Тайны русской водки
Автор: Екатерина Широкова
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