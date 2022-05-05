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Автор Юлия Миленина

Врач Токарев: COVID-19 может стать причиной резких перепадов давления

Здоровье

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко сталкиваются с резкими перепадами артериального давления. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.

Врач Токарев: COVID-19 может стать причиной резких перепадов давления

По словам специалиста, медики называют такие проявления гипертонии "ласковым убийцей", так как повышение артериального давления зачастую протекает безболезненно.

"COVID-19 вполне может породить "ласкового убийцу". Дебют болезни может протекать тихо, без жалоб, а потом вдруг при профосмотре обнаруживают такие цифры систолического АД — 160, 180 и даже 200 мм рт. ст.", — сказал доктор медицинских наук в интервью URA.RU.

Он добавил, что скачки и подъёмы давления усиливаются при постковиде у тех пациентов, которые раньше были предрасположены к этому. Речь идёт о курильщиках, людях с избыточной массой тела, нарушением липидного обмена, сахарным диабетом. Кроме того, врач подчеркнул: при COVID-19 иногда поражаются почки. Это ещё одна причина гипертензии, пояснил специалист.

Доктор перечислил сигналы, свидетельствующие о том, что артериальное давление резко поднялось:

  • Несвойственная головная боль в затылке;
  • Головокружение;
  • Тошнота;
  • Чувство давления на глаза;
  • Шум в ушах;
  • Боли в области грудной клетки.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 гипертония коронавирус
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