Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, нередко сталкиваются с резкими перепадами артериального давления. Об этом сообщил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
По словам специалиста, медики называют такие проявления гипертонии "ласковым убийцей", так как повышение артериального давления зачастую протекает безболезненно.
"COVID-19 вполне может породить "ласкового убийцу". Дебют болезни может протекать тихо, без жалоб, а потом вдруг при профосмотре обнаруживают такие цифры систолического АД — 160, 180 и даже 200 мм рт. ст.", — сказал доктор медицинских наук в интервью URA.RU.
Он добавил, что скачки и подъёмы давления усиливаются при постковиде у тех пациентов, которые раньше были предрасположены к этому. Речь идёт о курильщиках, людях с избыточной массой тела, нарушением липидного обмена, сахарным диабетом. Кроме того, врач подчеркнул: при COVID-19 иногда поражаются почки. Это ещё одна причина гипертензии, пояснил специалист.
Доктор перечислил сигналы, свидетельствующие о том, что артериальное давление резко поднялось:
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