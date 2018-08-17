Стоматологи подключились к борьбе с алкоголем

Алкоголь разрушает зубную эмаль. С таким заявлением выступили эксперты из стоматологической клиники Сиднея.
Они отметили, что микс воды и спирта, а он характерен для всех коктейлей, влияет на состояние зубов. Продолжая мысль, дантисты предложили людям задуматься не над проблемой кариеса, она волнует многих, а над проблемой эрозии зубной эмали.
Этот процесс начинается, когда кислота, поступившая с едой или питьем, начинает "растворять" зубы. В этом контексте следует заметить, что зубы — самое твердое, что есть в человеческом теле. Разрушительный процесс запускается, когда показатель pH опускается ниже 5,5.
От коктейля с водкой без сахара pH снижается до 3,2. Если в этот момент сделать снимок зубной эмали, а потом увеличить, то она будет напоминать сыр с дырками. Если же сделать аналогичную манипуляцию после принятия джина с тоником, когда pH падает до 2,2, то обилие и размер "дырок" будет жутким.
Также эксперты задаются риторическим вопросом, если так влияют спиртные напитки на самые твердые ткани в организме, то что они делают с другими.
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