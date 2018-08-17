Названы смертельные риски пассивного курения

Люди, которые в юности были пассивными курильщиками, чаще умирают от серьезных болезней, поражающих легкие и сердце. Такое заключение экспертов Американского онкологического общества приводит Medscape.

Специалисты проанализировали сведения об образе жизни, рационе питания свыше 70 000 американцев, которые всю жизнь воздерживались от сигарет, однако в юности, лет в 16 — 18, дружили с курящими.

Результат показал, пассивное курение в эти годы делает более возможной (на 31%) риск смерти от хронической обструктивной болезни легких. Для взрослых, которые более 10 часов в неделю находятся рядом с курящим, шанс увеличивается до 42%, также на 27% более вероятной становится ишемическая болезнь сердца, а на 23% — инфаркт.

Эксперты утверждают: родители-курильщики "навязывают" детям астму и иные проблемы с легкими в зрелые годы.

Источник фото: Fotodom.ru

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