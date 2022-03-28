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Автор Валентина Севрюгина

Диетолог назвала продукты, которые противопоказаны при заболеваниях щитовидки

Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты следует исключить из рациона, чтобы не спровоцировать заболевания щитовидной железы.

Диетолог назвала продукты, которые противопоказаны при заболеваниях щитовидки

По словам специалиста, неправильное питание вполне может спровоцировать болезнь. Так, диетолог рекомендует ограничивать себя в употреблении жареных продуктов.

"Любые продукты, которые долго жарятся даже на рафинированных маслах, все равно выделяют канцероген, акриламид. Так или иначе они влияют на наши клетки, провоцируют развитие атеросклероза, что также может повлиять на здоровье щитовидной железы", — сказала в врач в беседе с изданием Москва 24.

Кроме того, Соломатина полагает, что щитовидке вредят продукты, которые содержат большое количество консервантов, красителей и ароматизаторов.

Диетолог также добавила, что стоит избегать дынь и арбузов вне сезона — в такие периоды они выращиваются с применением большого количества усилителей роста.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат наук Наталья Балашова , что ряд заболеваний, связанных со щитовидкой, могут привести к смертельно опасным осложнениям. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Елена Андреева
Темы россия елена соломатина
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