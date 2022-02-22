Врач рассказал, как изменяется качество крови после перенесённого "омикрона"

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что последствия даже легко перенесённого "омикрона" могут оказаться фатальными для организма.

Медик подчеркнул, что даже бессимптомное течение COVID-19 может закончиться для человека плачевно.

Врач объяснил, что коронавирус может изменять качества крови, а также структуры сосудов. Признаком негативных изменений становится нарушение свертываемости крови. Особенно негативно такие последствия могут отразиться на людях преклонного возраста.

"Уже после того, как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус — угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, и на это наслаивается коронавирус", — цитирует слова Болибока радио Sputnik.

Тромбоз — это закупорка сосудов сгустками крови. Такая проблема может привести к трагедии.

Эксперт объяснил, как понять, что в вашем организме развивается тромбоз.

"Надо обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, чаще ног, отеки на ногах, появление венозной сетки", — отметил Болибок.

Существует, по словам медика, и так называемая лёгочная тромбоэмболия. Её признаком является сильный кашель.

Ранее доктор Мясников рассказал об опасности лечения кроверазжижающими препаратами. Медик предупредил, что лечение коронавируса с помощью антикоагулянтов, разжижающих кровь, может спровоцировать кровоизлияние.

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