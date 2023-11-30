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Практикующий индийскую медицину врач раскрыл отличное средство для зимнего укрепления иммунитета

1:45
Здоровье

Укрепить иммунитет в сезон простуд и вывести слизь из носа, бронхов и легких поможет одно простое средство — чай из имбиря и корицы. Об этом рассказал врач аюрведической медицины Вивек Джоши на своем YouTube-канале.

Практикующий индийскую медицину врач раскрыл отличное средство для зимнего укрепления иммунитета

Специалист заметил, что необходимо отказаться от вредных продуктов в рационе и стараться вести здоровый образ жизни. Только в этом случае напиток принесет пользу.

Первый ингредиент чая — это корица. Достаточно будет &frac14 чайной ложки, или даже немного меньше, на стакан воды. Причем нужна именно настоящая корица, а не ее дешевый аналог кассия, подчеркнул доктор.

Корица обладает антибактериальным, антивирусным, антисептическим и противогрибковым эффектами, пояснил врач. Кроме того, специя полезна для сердца, нормализует артериальное давление и, самое важное, помогает поддерживать в норме инсулин и сахар в крови, добавил Вивек Джоши.

Второй ингредиент — это свежий корень имбиря. Его нужно взять небольшой кусочек, очистить от кожуры и измельчить, пояснил индийский врач. По его словам, имбирь выводит из организма слизь, улучшает метаболизм, помогает работе печени и жёлчного пузыря, предотвращает образование в нем камней.

Такой чай нужно кипятить две минуты, после чего его можно пить 1-2 раза в день, но только не на голодный желудок, предупредил доктор. Корица и имбирь помогают выводить слизь из организма и обладают разогревающими свойствами, но слишком много употреблять их не стоит, заключил автор канала.

Автор Николай Ткаченко
Николай Ткаченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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