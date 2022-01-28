Диетолог рассказала, какие ошибки в питании ведут к преждевременной смерти

Отсутствие некоторых продуктов в рационе может сократить срок жизни человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире телеканала "Москва 24".

По словам специалиста, опасно отсутствие клетчатки в рационе. Без неё активизируется рост патогенной микрофлоры, которая медленно убивает организм человека.

Происходит это потому, что 80% иммунной системы находится в кишечнике, а для его правильной работы нужна клетчатка. Если её не хватает, не будет сдерживаться патогенная микрофлора, и человека убьёт его же собственный иммунитет, пояснила доктор.

Она добавила, что во избежание неприятностей, необходимо употреблять 5 порций фруктов и овощей в день, при этом рацион не должен быть однообразным.

К преждевременной смерти также может привести мясо и молочная продукция от недобросовестных производителей, заметила диетолог, поскольку при нарушении технологического процесса в мясе и молоке могут оказаться антибиотики, которыми лечили животных. А употребление таких продуктов приводит к риску развития антибиотикорезистентности, при которой лечение человека антибиотиками неэффективно.

Также опасны для жизни однообразные диеты, считает Соломатина. Такое питание приводит к нехватке одних важных веществ и избытку других.

Специалист пояснила, что сахар может вызывать диабет, гипертонию и повышенный холестерин. Такие заболевания долго не дают о себе знать, из-за чего люди не начинают лечение вовремя, что может привести к плачевной ситуации.

Вредна для человека и соленая еда, добавила собеседник канала. Она задерживает воду в организме, из-за чего повышается артериальное давление. По мнению врача, потребление соли следует сократить, а лучше отказаться от нее вовсе.

Диетолог отметила, что красители, консерванты и усилители вкуса провоцируют образование свободных радикалов, а их большое количество связывают с развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

А жареные продукты опасны гликированным белком. Из-за него клетки засахариваются, а органы не могут нормально функционировать, что сокращает продолжительность жизни. Кроме этого вредны трансжиры и фаст-фуд (в них содержатся канцерогены).

Пищу лучше всего готовить на пару или отваривать. В рационе должны присутствовать белки как растительного, так и животного происхождения, заключила Соломатина.

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