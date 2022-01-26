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Автор Николай Ткаченко

Диетолог раскрыла правду о составе молока и молочных продуктов

Здоровье

В магазинах сегодня представлен широкий ассортимент молока и молочных продуктов. Однако далеко не все из них действительно сделаны из натурального коровьего молока. В некоторых его может не быть совсем. Стоит ли доверять надписям на коробках и как выбрать качественное молоко и масло, рассказала диетолог, нутрициолог Ксения Черная на своем YouTube-канале.

Диетолог раскрыла правду о составе молока и молочных продуктов

Чтобы не оказаться обманутым, очень важно читать составы на молочных продуктах, так как есть молочные, а есть молокосодержащие продукты низкого качества, заметила специалист.

Она объяснила, что продукт должен быть именно молочным, тогда он действительно сделан из молока. Производители могут добавлять туда не животные продукты, но лишь с целью расширения ассортимента. Это, например, йогурты с фруктовыми добавками. А в молокосодержащий продукт добавляют растительное сырье с целью удешевления.

Если люди покупают такие продукты, то они не получают той заявленной ценности, которая должна быть, а также достаточного количества животного белка, животных жиров и вредят своему организму, отметила диетолог.

По ее словам, из-за молока у людей могут появиться отеки, высыпания, дискомфорт, однако многие не подозревают, что это вызвано именно употреблением молочных продуктов.

Кроме того, есть огромная путаница и, по сути, обман в маркировках масложировых продуктов, добавила Черная. На упаковке обязательно должно быть написано, что это "сливочно-растительный" продукт. В таком случае можно быть уверенным в том, что в нем содержится не менее 50% молочного жира.

Если же на упаковке написано "растительно-молочный" продукт, то там может не быть молочного жира совсем, продолжила нутрициолог. Под видом такого масла можно купить какой-то растительный жир, например, пальмовое масло или маргарин, который состоит из трансжиров. Поэтому стоит покупать именно сливочно-растительный продукт, заключила специалист по питанию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Нас обманывают производители! / Почему важно читать маркировки на продуктах?
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы диета здоровье правильное питание
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