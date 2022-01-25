Диетолог Королёва назвала продукты, от которых нужно отказаться при "омикроне"

При заражении омикрон-штаммом коронавируса рекомендуется исключить из своего меню сладкое, солёное и копчёное, а также алкоголь. Об этом сообщила врач-диетолог Маргарита Королёва.

В интервью Москве 24 доктор медицинских наук отметила, что такие продукты замедляют процесс выздоровления при "омикроне". По её словам, рафинированная пища имеет низкую питательность. Кроме того, в ней содержатся компоненты, которые "напрягают" иммунную систему, отвлекая от борьбы с вирусом.

Диетолог пояснила, что сладкие продукты ускоряют процессы старения, а солёные и копчёные задерживают жидкость и препятствуют естественной детоксикации организма.

Как подчеркнула эксперт, ускорить выздоровление помогают кисломолочные напитки, однако при непереносимости лактозы их тоже лучше исключить из рациона.

"Еда должна быть исключительно натуральная с максимальным количеством минералов, витаминов и высокой питательной ценностью (в смысле белков, жиров и углеводов)", — сказала Королёва.

Она порекомендовала пациентам с "омикроном" есть больше овощей и фруктов.

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