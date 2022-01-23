Офтальмолог рассказала о вреде 3D-очков

Врач-офтальмолог и эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова заявила, что 3D-очки могут нанести вред людям с плохим зрения. Об этом специалист сказала в эфире "Говорит Москва".

По её словам, 3D-очками должны пользоваться те, у кого высокое зрение на обоих глазах. Шилова отметила, что если человек видит меньше шести строк в таблице для проверки зрения Сивцева, то такие очки будут формировать у него пространственную картинку. То есть, 3D-очки формируют изображение у людей, способных получать стереоскопическое зрение.

"Это проверяется специальными тестами. То есть, не все люди, у которых зрение на обоих глазах достаточное, могут видеть эту 3D-картинку", — пояснила эксперт.

Она также добавила, что у людей, у которых эта функция недостаточная или не сформированная, могут возникать зрительное утомление, головные боли и даже снижаться острота зрения из-за длительного перенапряжения.

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