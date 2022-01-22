Врач назвал новый симптом омикрон-штамма

Главврач центральной городской больницы в Домодедово Андрей Осипов рассказал о том, какой неизвестный ранее симптом может свидетельствовать о заражении "омикроном".

Главный врач в беседе с "Радио 1" напомнил, что именно Домодедовская больница приняла 3 декабря 2021 года первого пациента, заражённого новым штаммом, и именно в их медицинском учреждении были получены первые данные по этому варианту коронавируса.

Осипов утверждает, что у первых пациентов "омикрон" протекал легко, без заметных клинических проявлений. У следующих госпитализированных инфекция также протекала без осложнений, они жаловались лишь на небольшое повышение температуры, насморк, першение в горле и кашель.

"Сейчас мы видим, что клиническая картина немного утяжеляется. Это резкая головная боль, сильная боль в горле, заложенность носа, повышение температуры до 38 градусов, ломота в теле, а также появился новый симптом — воспаление конъюнктивита. "Омикрон" больше склонен поражать бронхи, а не лёгкие", — рассказал медик.

По наблюдению Осипова, сегодня жертвами "омикрона" чаще всего становятся дети, в силу своих возрастных особенностей — бронхи у них так устроены, что бронхиты они переносят тяжелее, чем взрослые.

Врач отметил, что сейчас пока нет роста госпитализаций больных "омикроном", однако нужно быть бдительными.

"Сейчас в Московской области 40% коечного фонда свободно, свободны и аппараты ИВЛ, однако распространение инфекции идёт достаточно сильно. Штамм очень контагиозный, один человек заражает сразу трёх", — заключил врач.

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