"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких

Врачи из Великобритании обнаружили неожиданный симптом, который может говорить о развитии рака лёгких. По их словам, об этом заболевании нередко сигнализируют изменения во внешнем виде пальцев.

Издание Express со ссылкой на специалистов поясняет, что пальцы при раке лёгких становятся более изогнутыми, а их концы увеличиваются.

Кроме того, медики предупредили и о других признаках появления злокачественных новообразований в лёгких:

хриплый голос;

затруднённое глотание;

боли в груди и плечах;

отёки в области лица и шеи.

Врачи порекомендовали пациентам, обнаружившим у себя какие-либо из этих симптомов, немедленно обратиться за консультацией к специалисту. Они отметили, что выявление онкологического заболевания на ранней стадии повышает шансы на выздоровление.

"К медикам надо идти, если кашель не проходит в течение двух-трёх недель. Насторожить должны и регулярно возвращающиеся инфекции грудной клетки, усталость, одышка, потеря аппетита, недостаток энергии, кровь после кашля", — сказано в материале.

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