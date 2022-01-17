Ещё два региона России заявили о заболевших "омикроном"

Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса зафиксировали в Бурятии и Хакасии. По сообщению местных представителей правительства, среди заразившихся есть подросток.

Так, по информации главного санитарного врача Бурятии Елены Кузьминой, в регионе зафиксировали четыре случая заболевания "омикроном". Как подчеркнула Кузьмина, никто из заболевших территорию республики не покидал.

"В субботу были выявлены два случая "омикрона" в республике. Буквально сегодня мы получили ещё два... Таким образом, на сегодня мы имеем уже четыре подтверждённых случая. Среди четырёх трое взрослых и один подросток 15 лет. Все — жители республики", — цитирует Кузьмину РИА Новости.

В Хакасии врачи зафиксировали три случая. По сообщению врачей, удалось установить всех, с кем заразившиеся контактировали — 72 человека. Как подчеркнули в правительстве региона, все необходимые противоэпидемиологические мероприятия проводят в полном объёме.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что первые пять случаев заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Красноярском крае. По сообщению местных властей, все, у кого зафиксировали "омикрон", вернулись из-за границы.

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