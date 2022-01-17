В Красноярске выявили первые пять случаев "омикрона"

За неделю в Красноярском крае зафиксировали пять случаев заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон".

По сообщению главного санитарного врача края Дмитрия Горяева, все заболевшие вернулись в Россию из-за границы.

"За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", — написал Горяев в своём Telegram-канале.

Главный санитарный врач отметил, что сейчас медики проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов. О состоянии заболевших и откуда они вернулись, Горяев не уточнил.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление инфекционистов о том, что маленькие дети подвержены риску из-за заболеваемости "омикроном". Как отметили врачи, у малышей из-за нового штамма коронавируса развивается тяжёлое течение бронхита. У взрослых и подростков, в свою очередь, очень редко выявляются подобные симптомы.

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