Спрогнозирована дата пика пятой волны COVID в России

Специалисты Института показателей и оценки здоровья университета штата Вашингтон (США) просчитали дату пика пятой коронавирусной волны в России.

По их оценкам

заболеваемость в нашей стране "взлетит" из-за "омикрон"-штамма и пиковый показатель придётся на 22 января;

в этот день и "вокруг него" число заражений, как показала математическая модель американских аналитиков, будет приближаться к 86 тысячам случаев в сутки.

Сложнее всего, по прогнозу, российским врачам придётся 9 февраля — это предполагаемый пик госпитализаций. Задействованы в этот день будут 133,2 тысячи коек.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, напомним, предостерёг россиян от соблазна "перенести лёгкую форму COVID на ногах":

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