Специалисты Института показателей и оценки здоровья университета штата Вашингтон (США) просчитали дату пика пятой коронавирусной волны в России.
По их оценкам
Сложнее всего, по прогнозу, российским врачам придётся 9 февраля — это предполагаемый пик госпитализаций. Задействованы в этот день будут 133,2 тысячи коек.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, напомним, предостерёг россиян от соблазна "перенести лёгкую форму COVID на ногах":
штаммы коронавируса могут стать "живой вакциной" и привести к смерти.
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Лидерам некоторых европейских государств, входящих в состав НАТО, не понравились взаимные шаги РФ и Запада по примирению без учёта их мнения, пишет WSJ.