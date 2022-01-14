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Автор Светлана Нерадовская

Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт

Здоровье

Терапевт Надежда Чернышова напомнила жителям России о том, как легко можно заразиться новым штаммом "омикрон" во время посещения общественных мест, и, в частности, поездки на эскалаторе.

Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт

Поскольку избежать посещения подобных мест невозможно, врач порекомендовала с изданием "Москва 24" тщательно соблюдать санитарные меры во время пребывания в них. Она подчеркнула, как важно держать дистанцию с другими людьми тем, кто не хочет заразиться. По её словам, в идеале расстояние между людьми должно составлять полтора метра.

"Если мы держимся за перила на эскалаторе, нужно протирать руки спиртосодержащим раствором или быть в перчатках. Лица не касаться, маску не снимать и постараться в очереди стоять не близко друг к другу. Те же правила следует соблюдать и при очередях в магазинах", — объяснила эксперт.

Чернышова напомнила о ещё одном общественном месте, где велика вероятность заразиться "омикроном". По её словам, это лифты в торговых центрах, в которых нередко оказываются носители вируса. Поэтому медик советует или ждать свободного лифта, или ходить пешком по лестнице.
Если всё-таки пришлось воспользоваться лифтом, Чернышова посоветовала не снимать маску и перчатки, находясь внутри него, потому что они помогут обезопасить себя от вируса, который может оказаться на поверхности кнопок.

"Задерживать дыхание, если кто-то чихнул, не спасет, потому что вирусы не летают сами по себе по одному. Они вылетают на капельках слюны, и если уж эта капелька попала на ту же маску, то она там и осталась, хоть задерживай дыхание, хоть не задерживай", — отметила Чернышова.

 

 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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