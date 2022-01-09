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Автор Елена Былкина

Микробиолог рассказала, как беременность связана с молодостью мозга

Здоровье

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о метаморфозах, которые происходят с мозгом женщины в результате беременности и родов.

Микробиолог рассказала, как беременность связана с молодостью мозга

Микробиолог, ссылаясь на исследования учёных из Швеции, Германии и Новой Зеландии, поведала о "волшебных" процессах, которые претерпевает мозг женщины, находящейся в интересном положении.

Баранова отметила, что беременность с одной стороны истощает организм,
а с другой стимулирует регенерационные процессы, невозможные у небеременного взрослого человека.

"Например, у диабетиков 1 типа образуются новые инсулин-производящие бета-клетки. Их конечно немного, для излечения от диабета все же недостаточно, но факт сам по себе примечательный", — написала вирусолог в своём Instagram-аккаунте.

Женщин, по словам профессора, помещали в аппарат МРТ сразу после родов и через два месяца. После этого вёлся подсчёт количества так называемого серого вещества.

"Оказалось, что между моментом родов и моментов спустя два месяца после родов мозги у беременных значительно подросли. А поскольку основная парадигма нейробиологии старения утверждает, что чем больше серого вещества, тем моложе мозг, выходит что родившие женщины помолодели. И не на малую толику, а в среднем лет так на пять", — написала учёный.

Баранова вспомнила свой послеродовой опыт и в шутку предположила, что мозги родивших женщин просто пухнут от забот.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Edu: Удивительные изменения тела во время беременности
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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