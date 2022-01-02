Токийские учёные: "Омикрон" меньше вредит лёгким, чем другие штаммы

Штамм коронавируса "омикрон" не настолько вредит лёгким, как другие виды COVID-19. Как заявили американские и японские учёные из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета, "омикрон" вызывает менее сложное течение болезни.

Кроме того, по мнению учёных, новый штамм не так сильно "бьёт" по лёгочным тканям.

Так, согласно информации, опубликованной в статье журнала Research Square, учёные проводили исследования на мышах и хомяках.

Животных специально заражали "омикроном" и наблюдали за течением болезни. Исследования показали, что грызуны с новым штаммом легче переносят COVID-19, кроме того, их лёгкие почти не пострадали.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление профессора Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфена Сариянниса. По словам учёного, "омикрон" может стать, вероятно, последней мутацией коронавируса.

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