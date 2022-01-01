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Автор Юлия Миленина

Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19

Здоровье

Профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что омикрон-вариант, скорее всего, является последней мутацией коронавирусной инфекции.

Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19

По его словам, вспышка заражений этой разновидностью пойдёт на спад уже в конце февраля, передаёт издание Newsbeast.

"Восходящая тенденция по заболеваемости "омикроном" будет продолжаться до 20-22 января. Но 20 февраля, через месяц после пика волны этого штамма, уже завершится её спад", — сказал учёный.

Он подчеркнул: в Греции к концу февраля еженедельно начнут выявлять по 3500–4000 новых случаев инфицирования омикрон-разновидностью COVID-19.

Также профессор добавил, что расчёт еженедельного уровня заболеваемости точнее показывает реальную эпидемиологическую ситуацию, чем ежедневные сводки.

В последнее время в Греции регулярно обновляются рекорды по заражению коронавирусом. В пятницу в стране выявили свыше 40 тысяч заболевших COVID-19. При этом штамм "омикрон" там стал доминирующим.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Штамм ОМИКРОН: вирусолог рассказал ВСЮ ПРАВДУ / Анатолий Альтштейн
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Темы греция
Новости
Профессор Сарияннис: "омикрон", вероятно, последняя мутация COVID-19
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