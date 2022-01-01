Учёные из Японии создают вакцину от COVID-19 с пожизненным иммунитетом

Фармацевты из японской компании Nobelpharma Co в 2023 году планируют начать клинические испытания вакцины против COVID-19 с пожизненным иммунитетом, сообщает Japan Times.

По информации издания, исследователи Токийского института медицинских наук взяли за основу нового препарата вакцину от оспы, которая была создана в 18 веке в Британии.

Учёные хотят внедрить спайковый белок вируса SARS-CoV-2 в рекомбинантный вирус осповакцины. Они убеждены, что такое сочетание создаст качественную пожизненную защиту против коронавирусной инфекции.

"Эта вакцина может способствовать выработке антител и давать пожизненный иммунитет. Одна доза сохраняет эффект на протяжении более 20 месяцев", — сказано в публикации.

В следующем году сотрудники Nobelpharma Co намерены провести первую и вторую фазу клинических испытаний вакцины с участием 150-200 добровольцев. Среди них будут волонтёры, которые уже переболели коронавирусом.

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