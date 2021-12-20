Гинцбург оценил теорию искусственного происхождения омикрон-штамма

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург не поддержал мнение о создании человеком омикрон-варианта коронавируса. По данным учёного, мутации могли возникнуть по естественным причинам.

Специалист отметил, что в ЮАР, где появился новый вариант инфекции, находится большое количество граждан, заражённых ВИЧ. В подобном организме вирус способен мутировать очень долго, пояснил эксперт. Вместе с этим он указал и на другую возможную причину возникновения омикрон-штамма.

"Сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причём там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость в силу того, что у животных рецепторы другие", — объяснил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом".

Ранее учёный уже сомневался в теории искусственного происхождения варианта COVID-19 "омикрон". По словам специалиста, научное сообщество пока даже не смогло выяснить, как появился сам коронавирус, с которого началась пандемия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.