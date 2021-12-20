Врач объяснил, можно ли прививаться от COVID-19 при психических расстройствах

Главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, можно ли прививаться от коронавируса пациентам, у которых есть психические расстройства.

По его словам, при таких проблемах противопоказания для вакцинации отсутствуют, передаёт РИА Новости.

"Более того, мы обеспечиваем возможность вакцинации пациентов, которые у нас находятся на стационарном лечении", — подчеркнул Костюк.

Он добавил, что побочных эффектов у людей с психическими расстройствами не возникало после участия в прививочной кампании. В редких случаях, подчеркнул врач, они жаловались на локальную болезненность в течение нескольких дней после введения медпрепарата.

При этом Костюк отметил, что пациенты в стационарах прививаются на добровольной основе. Медики предварительно разъясняют им принципы работы вакцины, а также важность соблюдения санитарных норм во время пандемии коронавирусной инфекции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.