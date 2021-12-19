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Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников

Общество

Число заболевших "омикроном" в России растёт. По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, на предположения о том, что новый штамм коронавируса может стать предвестником окончания пандемии, можно надеется, но не рассчитывать. Все случаи вируса-мутанта выявлены у ранее привитых людей.

Вассерман: противники вакцины "желают убивать" её сторонников

По словам Вассермана, причина в том, что неизвестно как новый штамм поведёт себя в организме непривитого человека.

"Известно, что ни одна прививка не абсолютна. Да, вакцина в разы снижает вероятность заболевания, но всегда были и будут случаи, когда система иммунитета срабатывает не в полной мере, поэтому даже вакцинированный человек не застрахован от заболевания", — пояснил депутат в беседе с argumenti. ru. — "Но ведь вакцины гарантируют то, что у тех, кто привит, болезнь будет проходить легче, чем у непривитых".

Как подчеркнул Вассерман, по этой причине разразился нешуточный конфликт среди "антиваксеров" и сторонников прививок. По мнению депутата, примерить две стороны не представляется возможным.

"Невозможно примирить людей, желающих жить, с людьми, желающими убивать. Убивать желают противники вакцинации, поскольку результаты отказа от прививок достаточно очевидны", — заявил Вассерман.

Ранее Pravda. Ru писала о "жёстких" методах борьбы с противниками вакцинации в Забайкальском крае. Там губернатор сравнил "антиваксеров" с бродячими кошками и призвал "отлавливать и прививать" людей насильно.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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