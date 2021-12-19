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Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19

Здоровье

Иммунолог Николай Крючков рассказал, от чего зависит выработка антител к коронавирусу в организме человека, и как скоро они могут исчезнуть при наличии определённых факторов.

Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19

Эксперт заявил, что быстро могут лишиться антител даже те, кто недавно переболел или прошёл вакцинацию. Всё зависит от индивидуальных особенностей, заметил он.

"По весенним исследованиям получалось, что у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25% они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами", — передаёт Вечерняя Москва слова специалиста.

У людей, возраст которых старше 55 лет, иммунная система работает гораздо медленнее, антитела к COVID-19 могут оказаться намного слабее, чем у более молодого поколения, рассказал Крючков. Он также заметил, что большую роль в формировании антител играет наличие или отсутствие хронических заболеваний.

И ещё одной причиной низкого иммунного ответа может быть применение препаратов-иммуносупрессоров, которые назначаются при аутоиммунных заболеваниях ревматологического плана или онкологии.

Ранее специалисты ВОЗ объяснили, в чём опасность нового омикрон-штамма. Оказалось, что он способен снижать антитела, поэтому так заразен. Заболеть могут люди даже с очень хорошим иммунитетом.

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Что такое антитела?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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