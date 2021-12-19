Иммунолог назвал причины быстрого исчезновения антител к COVID-19

Иммунолог Николай Крючков рассказал, от чего зависит выработка антител к коронавирусу в организме человека, и как скоро они могут исчезнуть при наличии определённых факторов.

Эксперт заявил, что быстро могут лишиться антител даже те, кто недавно переболел или прошёл вакцинацию. Всё зависит от индивидуальных особенностей, заметил он.

"По весенним исследованиям получалось, что у 10% переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25% они уходят через три-четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами", — передаёт Вечерняя Москва слова специалиста.

У людей, возраст которых старше 55 лет, иммунная система работает гораздо медленнее, антитела к COVID-19 могут оказаться намного слабее, чем у более молодого поколения, рассказал Крючков. Он также заметил, что большую роль в формировании антител играет наличие или отсутствие хронических заболеваний.

И ещё одной причиной низкого иммунного ответа может быть применение препаратов-иммуносупрессоров, которые назначаются при аутоиммунных заболеваниях ревматологического плана или онкологии.

Ранее специалисты ВОЗ объяснили, в чём опасность нового омикрон-штамма. Оказалось, что он способен снижать антитела, поэтому так заразен. Заболеть могут люди даже с очень хорошим иммунитетом.

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