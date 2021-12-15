Мурашко: менее четырёх процентов привитых от COVID-19 заражаются вирусом

Среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей РФ заражаются COVID-19 менее 4%. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Среди вакцинированных 3,9% где-то — это те, которые заболевают", — цитирует ТАСС заявление министра на съезде профсоюза работников здравоохранения РФ.

Глава министерства отметил, что в больницы в связи с заболеванием COVID-19 попадают 1,7% привитых россиян.

Согласно сведениям Мурашко, всего на данный момент в РФ под медицинским наблюдением находятся свыше 700 тысяч заразившихся коронавирусом.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова, число больных COVID-19, находящихся под наблюдением медиков, выросло в 11 регионах. Наибольшее увеличение зафиксировано в Ингушетии и на Сахалине.

По словам зампреда правительства, в целом по стране заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю на 7,3%. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ, согласно сведениям Голиковой, составляет 56,1%.

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