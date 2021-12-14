Число находящихся под наблюдением больных COVID-19 выросло в 11 регионах РФ

Рост числа больных коронавирусной инфекцией, которые находятся под наблюдением врачей, зафиксирован в 11 российских регионах. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

"В 11 регионах мы видим рост числа находящихся под наблюдением. Наибольший рост свыше 15% сегодня в двух регионах — это Республика Ингушетия — 35%, и Сахалинская область — 25%", — цитирует РИА Новости заявление вице-премьера на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

По словам Голиковой, всего в стране под наблюдением медиков находятся 745 тысяч больных COVID-19. Более 79% из них лечатся амбулаторно.

"В рамках оказания амбулаторной медицинской помощи, снижение количества граждан составило 15%, по стационарной помощи — 10%", — отметила зампред правительства.

Согласно сведениям Голиковой, в целом по России заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась за неделю на 7,3%.

Вице-премьер сообщила также, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране превысил 56%.

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