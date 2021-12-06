EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Запад повесил ярлык": Лукашенко заявил, что Россия не нападёт на Украину
Певец Алёшин: от какой вредной привычки не мог отказаться Градский
В США Байдена предупредили, что с Путиным не стоит "играть мускулами"
Ксения Собчак назвала Аллу Духову "евнухом"
В Австралии установят самописец с информацией о нынешней цивилизации
Зеленский: армия Украины способна сломать любые "захватнические планы врага"
WSJ: у Байдена не получилось выполнить его основное предвыборное обещание
Рост промышленного производства Москвы вырос более чем на четверть
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Таиланде

Учёные: в РФ распространился дельта-штамм COVID-19 с уникальными мутациями

Здоровье

В России стал доминирующим ранее неизвестный подтип дельта-штамма коронавируса с уникальными мутациями, выяснила группа молекулярных биологов под руководством профессора "Сколтеха" Георгия Базыкина.

Учёные: в РФ распространился дельта-штамм COVID-19 с уникальными мутациями

Учёные изучили геномы более 1400 образцов коронавируса, полученных от жителей страны, которые заразились дельта-штаммом в период с апреля по октябрь 2021 года.

Исследователи выяснили, что почти все взятые в РФ пробы вируса имеют две уникальные мутации, отсутствующие у зарубежных вариаций.

По мнению биологов, наличие этих мутаций говорит о том, что в РФ получил распространение ранее неизвестный подтип дельта-штамма, относящийся к линии AY.122, который первым попал в страну.

"Фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса", — цитирует сообщение учёных ТАСС.

При этом биологи полагают, что линия AY.122 стала доминирующей в стране случайно, поскольку её заразность не выше других вариаций штамма "дельта".

Кроме того, ставшей доминирующей в РФ разновидности коронавируса не удалось закрепиться в других странах, что указывает на отсутствие у неё конкурентных преимуществ перед другими подвидами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Генетики уверены в появлении более серьезного штамма, чем "дельта"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Учёные: в РФ распространился дельта-штамм COVID-19 с уникальными мутациями
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Виртуальные шлемы будут лечить хроническую боль
Лукашенко предостерёг от власти оппозиции: НАТО стоял бы под Смоленском
"Запад повесил ярлык": Лукашенко заявил, что Россия не нападёт на Украину
Певец Алёшин: от какой вредной привычки не мог отказаться Градский
В США Байдена предупредили, что с Путиным не стоит "играть мускулами"
Ксения Собчак назвала Аллу Духову "евнухом"
В Австралии установят самописец с информацией о нынешней цивилизации
Зеленский: армия Украины способна сломать любые "захватнические планы врага"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Происшествия
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Здоровье
Врач из Латвии рассказала, почему привитые умирают от коронавируса
Мир. Новости мира
Нафтогаз обиделся на решение ФРГ по СП-2: "Издевательство"
Ирина Шлионская Виртуальные шлемы будут лечить хроническую боль Ирина Шлионская Любовь Степушова Военные паблики РФ и Украины обсудили "карту наступления" РФ на Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Россия
В Госдуме заявили, что россияне начнут массово терять квартиры
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Мир. Новости мира
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников