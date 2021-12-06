Учёные: в РФ распространился дельта-штамм COVID-19 с уникальными мутациями

В России стал доминирующим ранее неизвестный подтип дельта-штамма коронавируса с уникальными мутациями, выяснила группа молекулярных биологов под руководством профессора "Сколтеха" Георгия Базыкина.

Учёные изучили геномы более 1400 образцов коронавируса, полученных от жителей страны, которые заразились дельта-штаммом в период с апреля по октябрь 2021 года.

Исследователи выяснили, что почти все взятые в РФ пробы вируса имеют две уникальные мутации, отсутствующие у зарубежных вариаций.

По мнению биологов, наличие этих мутаций говорит о том, что в РФ получил распространение ранее неизвестный подтип дельта-штамма, относящийся к линии AY.122, который первым попал в страну.

"Фактически все случаи заражения дельта-штаммом коронавируса в России оказались связаны лишь с одним случаем завоза вируса", — цитирует сообщение учёных ТАСС.

При этом биологи полагают, что линия AY.122 стала доминирующей в стране случайно, поскольку её заразность не выше других вариаций штамма "дельта".

Кроме того, ставшей доминирующей в РФ разновидности коронавируса не удалось закрепиться в других странах, что указывает на отсутствие у неё конкурентных преимуществ перед другими подвидами.

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