Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Таиланде

Первого заразившегося новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявили в Таиланде. Об этом сообщил гендиректор департамента контроля заболеваний Минздрава страны Опхат Канкавипхонг.

"Заражение омикрон-штаммом обнаружено у 35-летнего гражданина США, привитого от COVID-19 вакциной Johnson&Johnson в июне, прибывшего в Таиланд из Испании 30 ноября по бескарантинной программе", — цитирует главу департамента РИА Новости.

По словам Канкавипхонга, результат ПЦР-теста американца, полученный 28 ноября в Испании, был отрицательным. Однако тест, сделанный им после прибытия в Таиланд, дал положительный результат.

Гендиректор департамента контроля заболеваний рассказал, что заразившийся гражданин США летел из Испании в Таиланд через Дубай, где он пробыл около девяти часов.

Как установлено в ходе эпидемиологического расследования, на территории Таиланда американец контактировал с двумя людьми в аэропорту и 17 — в отеле. При этом мужчина был постоянно в маске.

Когда выяснилось, что гражданин США заразился коронавирусом, его госпитализировали. Канкавипхонг отметил, что заболевание протекает у американца бессимптомно.

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