Президент ЮАР заявил о доминировании омикрон-штамма COVID-19 в стране

Штамм "омикрон" стал преобладающим вариантом коронавирусной инфекции в большинстве провинций ЮАР. Об этом сообщил президент страны Сирил Рамапоса.

"Омикрон-штамм, по-видимому, доминирует сейчас среди всех вариантов коронавируса в большинстве провинций", цитирует ТАСС заявление главы республики.

По словам президента, за последнюю неделю в ЮАР среднесуточное число заражённых COVID-19 выросло в пять раз.

Рамапоса назвал вакцинацию главным средством борьбы с новым вариантом коронавируса. Глава республики отметил, что вакцинация способствует сокращению количества тяжёлых случаев заболевания, а также госпитализаций и смертей от COVID-19. Президент призвал всех невакцинированных срочно привиться от коронавируса.

Имеющий большое число мутаций новой штамм COVID-19 В.1.1.529 был обнаружен ранее в Южной Африке. Он получил название "омикрон". В ВОЗ заявили о высокой вероятности распространения нового варианта коронавируса по всему миру. На данный момент случаи заражения омикрон-штаммом выявили уже более чем в 40 странах.

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