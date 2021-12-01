В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для лиц от 60

В Липецкой области вводится обязательная вакцинация от коронавируса студентов и лиц в возрасте от 60 лет. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Владимир Бондарев.

"Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 г. "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", следующие изменения: … лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, … лицам в возрасте 60 лет и старше", — говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Ранее обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет ввели Приморье, Санкт-Петербург, Ростовская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Пензенская область, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский, Хабаровский, Ставропольский и Пермский края, республики Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

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