В Ленобласти вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк заявила, что в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 и людей с хроническими заболеваниями.

Отмечается, что также под обязательную вакцинацию попадают лица старше 18 лет, обучающиеся в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях.

"Уточнено, что федеральные государственные служащие, те которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", — добавила Историк, слова которой приводит ТАСС.

Ранее обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет ввели Санкт-Петербург, Ростовская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Пензенская область, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский, Хабаровский, Ставропольский и Пермский края, республики Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

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