EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лидер "Алисы" Кинчев ответил медикам на приглашение в "красную зону"
Новые власти Германии выступили за частичную отмену виз с РФ
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Сын Сергея Мавроди оказался за решёткой в тайской тюрьме
Политолог назвал "корявыми" планы властей наказать антипрививочников
Умар Кремлёв и Махмуд Аббас обсудили развитие бокса в Палестине
В Госдуме рассказали, когда рассмотрят проект QR-кодов на транспорте
"Газпром" согласился не прекращать поставки газа в Молдавию
Путин поручил заняться зарплатами бюджетников

В Ленобласти вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк заявила, что в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для лиц старше 60 и людей с хроническими заболеваниями.

В Ленобласти вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Отмечается, что также под обязательную вакцинацию попадают лица старше 18 лет, обучающиеся в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях.

"Уточнено, что федеральные государственные служащие, те которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", — добавила Историк, слова которой приводит ТАСС.

Ранее обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет ввели Санкт-Петербург, Ростовская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Пензенская область, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Краснодарский, Хабаровский, Ставропольский и Пермский края, республики Адыгея, Башкортостан и Татарстан, Иркутская, Белгородская, Амурская и Калужская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Обязательная вакцина только для тех, кто не болел? - вирусолог Виталий Зверев
Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата"
США ввели ограничения против Московского физико-технического института
Лидер "Алисы" Кинчев ответил медикам на приглашение в "красную зону"
Новые власти Германии выступили за частичную отмену виз с РФ
В центре Гамалеи рассказали об особенностях вакцины для подростков
Правительство Германии поставило условия снятия санкций с России
Чистка организма арбузом: легко и просто
Сын Сергея Мавроди оказался за решёткой в тайской тюрьме
В Ленобласти вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет
Политолог назвал "корявыми" планы властей наказать антипрививочников
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"

Врачи настояли, чтобы Ольга Бузова легла в больницу.

Ольга Бузова попала в больницу: "Лучше не становится"
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Мир. Новости мира
SVT: Россия высмеяла главу Минобороны Швеции, припомнив очень давнее фиаско
Происшествия
Больше 40 человек погибли в аварии с автобусом в Болгарии
Общество
Взгляд из Казани: эксперимент с QR-кодами провалился в первый день
Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров Любовь Степушова "Саммит демократий": Байден собирает команду против Putin Team Любовь Степушова Дмитрий Соколов Как собака Баскервилей оказалась кошкой Дмитрий Соколов
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Мир. Новости мира
Китайцы предложили отдать Литву России: "Прихлопните муху"
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Россия
В профсоюзе "Учитель" раскритиковали слова Бастрыкина об отмене ЕГЭ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников