Доктор Комаровский рассказал правду об антибиотиках

Телеведущий и врач Евгений Комаровский развеял популярные заблуждения об антибиотиках.

Так, медик рассказал, что антибиотики не помогают бороться с вирусами, как думают многие.

"При вирусных инфекциях антибиотики не действуют, не помогают и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов антибактериальных средств", — написал врач в своём Instagram.

Также Комаровский опроверг мнение о том, что антибиотики подавляют иммунитет, заверив, что ни один из современных антибактериальных препаратов таким действием не обладает.

Доктор сообщил, что антибиотики не обеспечивают профилактику вирусных заболеваний.

"Осложнения всё равно возникают, но связаны они с бактериями, которые уцелели после напрасно назначенного антибиотика", — сообщил врач, порекомендовав в таком случае заменить препарат на другой.

Также Комаровский не считает целесообразным сочетать приём антибиотиков с противогрибковыми препаратами или средствами для восстановления кишечной микрофлоры. Что касается первых, врач сообщил, что нет доказательств профилактического действия противогрибковых средств. А вторые, по словам медика, стоит принимать только если антибиотики принимаются в течение длительного времени, плюс их приём сопряжён с неправильным питанием.

Также Комаровский заверил, что если после приёма антибиотиков пациент чувствует себя хуже, это не значит, что лекарство ему не подходит. В таком случае речь может идти о естественной эндотоксической реакции, когда в кровь попадают эндотоксины разрушенных антибиотиком бактерий.

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