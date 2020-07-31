Интерферон полезен в первые три дня после заражения вирусом. И только

Юрий Киселёв, глава ряда международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине заявил, что интерферон вреден для психики — может вызвать расстройство.

А бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов советовал россиянам капать в нос интерферон для защиты от заражения коронавирусом.

"Идёшь в толпу — закапай в нос интерферон. Это будет уже достаточная защита для того, чтобы риск заражения ушёл значительно".

Кому же верить?

С этим вопросом корреспондент "Правды.Ру" обратился к Владиславу Жемчугову, доктору медицинских наук, врачу-иммунологу, специалисту по особо опасным инфекциям.

- Интерферон — хороший препарат, отличный. Но надо понимать, где и когда им нужно правильно пользоваться. Из того, что вы сказали, прав Филатов. Киселёв — не доктор, он не понимает, как действует препарат. Препарат действует как можно раньше при вирусной инфекции. Он блокирует клетки от проникновения в них вируса. Поэтому если при первых ранних признаках простуды, включая коронавирус, капнуть в нос интерферон в любой форме — альфа или бета, то человек получит защиту на несколько часов.

Мой ответ: первые три дня его нужно капать однозначно. И всё будет хорошо. Но не на 100%. Зависит от заражающей дозы и от человека.

- Просто капельки в нос? Я имею в виду именно интерферон. Разные же они бывают…

- Никакой не эргоферон, не анаферон. Именно чтобы в инструкции было написано, препарат альфа или бета интерферон генно-инженерный.

- Достаточно три дня покапать?

- Всё равно надо обратиться к доктору, чтобы поставить правильный диагноз, сделать тесты на вирус, на грипп. Но от любой вирусной инфекции при первых признаках интерферон защитит.

- А если ты не заразился, а для профилактики?

- Нет, это бессмысленно. Для профилактики это делать нельзя, потому что человек не может находиться в состоянии готовности какое-то время. Он устаёт, и система перестает работать.

- А при первых признаках: начали глаза слезиться, чихание?

Если всё перечисленное уже есть, тогда — да. А для профилактики нельзя.