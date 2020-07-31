Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Хабаровске предложено не пускать в губернаторы чужаков
Последний день июля в Москве может быть дождливым
В Китае запустили BDS-3 - конкурента ГЛОНАСС
"Сказочные вояки" - украинцы обсуждают учебное десантирование спецназа
На юбилейной Генассамблее ООН лично будет присутствовать только Трамп
Марсоход NASA будет искать признаки жизни на Красной планете
МИД Украины прислал ноту протеста за гуманитарную помощь Донбассу
Обама призвал положить конец подавлению избирателей

Интерферон полезен в первые три дня после заражения вирусом. И только

Экспертное мнение

Юрий Киселёв, глава ряда международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине заявил, что интерферон вреден для психики — может вызвать расстройство.

А бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов советовал россиянам капать в нос интерферон для защиты от заражения коронавирусом.

"Идёшь в толпу — закапай в нос интерферон. Это будет уже достаточная защита для того, чтобы риск заражения ушёл значительно".

Кому же верить?

С этим вопросом корреспондент "Правды.Ру" обратился к Владиславу Жемчугову, доктору медицинских наук, врачу-иммунологу, специалисту по особо опасным инфекциям.

 - Интерферон — хороший препарат, отличный. Но надо понимать, где и когда им нужно правильно пользоваться. Из того, что вы сказали, прав Филатов. Киселёв — не доктор, он не понимает, как действует препарат. Препарат действует как можно раньше при вирусной инфекции. Он блокирует клетки от проникновения в них вируса. Поэтому если при первых ранних признаках простуды, включая коронавирус, капнуть в нос интерферон в любой форме — альфа или бета, то человек получит защиту на несколько часов.

Мой ответ: первые три дня его нужно капать однозначно. И всё будет хорошо. Но не на 100%. Зависит от заражающей дозы и от человека.

 - Просто капельки в нос? Я имею в виду именно интерферон. Разные же они бывают…

 - Никакой не эргоферон, не анаферон. Именно чтобы в инструкции было написано, препарат альфа или бета интерферон генно-инженерный.

 - Достаточно три дня покапать?

 - Всё равно надо обратиться к доктору, чтобы поставить правильный диагноз, сделать тесты на вирус, на грипп. Но от любой вирусной инфекции при первых признаках интерферон защитит.

 - А если ты не заразился, а для профилактики?

 - Нет, это бессмысленно. Для профилактики это делать нельзя, потому что человек не может находиться в состоянии готовности какое-то время. Он устаёт, и система перестает работать.

 - А при первых признаках: начали глаза слезиться, чихание?

Если всё перечисленное уже есть, тогда — да. А для профилактики нельзя.

Последние материалы
В Китае запустили BDS-3 - конкурента ГЛОНАСС
Кризис в Казахстане: есть ли ресурсы для недовольных?
"Сказочные вояки" - украинцы обсуждают учебное десантирование спецназа
На юбилейной Генассамблее ООН лично будет присутствовать только Трамп
Марсоход NASA будет искать признаки жизни на Красной планете
МИД Украины прислал ноту протеста за гуманитарную помощь Донбассу
Обама призвал положить конец подавлению избирателей
"Принцесса" в "броне": как удалось растопить сердце героини "Служебного романа"
Правозащитники: поддержать Тихановскую вышли 63 тысячи белоруссов
Офицерам и прапорщикам отменили годичные контракты
Популярное
Новости Белоруссии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян

"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".

Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Три депутата Госдумы сдали грин-карты США
Общество
Три депутата Госдумы сдали грин-карты США
Экономика и бизнес
Россиян, которые держат сбережения в рублях, назвали "идиотами"
Общество
Из посёлка под Омском массово сбегают дачники
Василий Амирджанов Фальсификацию истории перепутали с ее оценками Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства Руслан Веснянко Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер
Комментарии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Росстат признал: многие россияне недоедают
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Росстат признал: многие россияне недоедают
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ