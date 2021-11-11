Врач-кардиолог заявил, что COVID-19 приводит к значительному изменению давления

После перенесённого коронавируса пациент с нормальным давлением может стать гипертоником, заявил врач-кардиолог Заурбек Шугушев.

По его словам, значительное изменение показателей давления является одним из проявлений постковидного синдрома. Как отмечает доктор медицинских наук, проблемы начинаются из-за воздействия COVID-19 на центральную нервную систему человека.

"Люди, у которых было высоченное давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое", — приводит комментарий Шугушева РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что если до заражения коронавирусом у человека было давление 140, а затем изменилось до 160-180, то он превращается в гипертоника. Впоследствии из-за этих изменений наступает дисфункция эндотелия (слоя клеток на внутренней поверхности кровеносных сосудов), возрастает риск инфаркта или инсульта.

Кардиолог убеждён: от опасных последствий коронавируса способна защитить вакцинация.

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