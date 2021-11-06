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Учёные предупредили о наиболее опасном сценарии заболевания COVID-19

Здоровье

Сотрудники Калифорнийского национального исследовательского центра приматов и Исследовательского института Ротмана в Торонто перечислили причины, по которым у поборовших коронавирусную инфекцию людей есть "туман в голове".

Учёные предупредили о наиболее опасном сценарии заболевания COVID-19

Как объяснили американские и канадские исследователи, у переболевшего COVID-19 человека могут наблюдаться проблемы с памятью и координацией из-за поражения нейронов мозга коронавирусом. К таким выводам учёные пришли в результате эксперимента, в котором участвовали макаки. После заражения их нервные клетки демонстрировали наличие инфекции, наиболее опасно это оказалось для старых особей с диабетом.

"При этом наиболее опасном сценарии течения болезни коронавирус доберётся до разных областей мозга, которые отвечают за мыслительный процесс, память, эмоции и настроение", — сказал глава исследования Джон Моррисон в эфире NBC.

Инфицирование нейронов мозга опасно, поскольку с ним не борется иммунитет из-за важности этих клеток для работоспособности организма. Таких пациентов очень тяжело лечить.

Ранее в России зарегистрировали максимальное суточное число заразившихся COVID-19. По информации Оперштаба на шестое ноября, заболели коронавирусом 41 335 человек.

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Коронавирус - cамое ужасное начинается после. Побочки COVID-19.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
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