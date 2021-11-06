В России зарегистрировали новый максимум заражений COVID-19 за сутки

В России выявили максимальное суточное число заболеваний коронавирусом с начала пандемии — инфекцией заразились 41 335 человек. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 1188 летальных исходов по причине COVID-19.

По статистике Оперативного штаба, наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки установили в таких регионах России, как:

Москва — 6880;

Санкт-Петербург — 3138;

Московская область — 3085;

Самарская область — 1621;

Воронежская и Нижегородская области — 795.

Сотрудники ТАСС посчитали, что коэффициент распространения COVID-19 стал больше единицы — 1,01. До этого данный показатель составлял 0,99. Его используют российские власти для регулирования антикоронавирусных мер, а также продления нерабочих дней. Этот режим в нашей стране объявили из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

С 30 октября по седьмое ноября в России действуют нерабочие дни, при которых работодатель должен выплачивать сотрудникам заработную плану. Некоторые регионы продлили этот режим. Например, таким образом поступили власти Новгородской и Курской областей.

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