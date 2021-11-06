EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Бить начали без разговоров": пострадавший рассказал о драке в Новых Ватутинках
Политолог напомнил, чем обернулось изгнание олигархов из политики в России
Германия пренебрегла мнением Польши при сертификации "Северного потока - 2"
Россия требует от США компенсации в сотни тысяч долларов
Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей
Протестующие в Лондоне сожгли чучело Джонсона
СМИ: премьер Греции посетит РФ 8 декабря
В Госдуме заявили, что в прокуратуре тоже будут предлагать законы
Опрос: 70% украинцев считают, что Украина идёт "не туда"

В России зарегистрировали новый максимум заражений COVID-19 за сутки

Здоровье

В России выявили максимальное суточное число заболеваний коронавирусом с начала пандемии — инфекцией заразились 41 335 человек. Также за минувшие 24 часа зафиксировали 1188 летальных исходов по причине COVID-19.

В России зарегистрировали новый максимум заражений COVID-19 за сутки

По статистике Оперативного штаба, наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки установили в таких регионах России, как:

  • Москва — 6880;
  • Санкт-Петербург — 3138;
  • Московская область — 3085;
  • Самарская область — 1621;
  • Воронежская и Нижегородская области — 795.

Сотрудники ТАСС посчитали, что коэффициент распространения COVID-19 стал больше единицы — 1,01. До этого данный показатель составлял 0,99. Его используют российские власти для регулирования антикоронавирусных мер, а также продления нерабочих дней. Этот режим в нашей стране объявили из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки.

С 30 октября по седьмое ноября в России действуют нерабочие дни, при которых работодатель должен выплачивать сотрудникам заработную плану. Некоторые регионы продлили этот режим. Например, таким образом поступили власти Новгородской и Курской областей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Коронавирус – КОМУ ВЫГОДНО? Всё оказалось просто!
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Байдена призвали усилить военное присутствие США в Чёрном море
Водитель "скорой" ЕАО рассказал, чего добились медики, отказавшиеся прививаться
В Роспотребнадзоре объяснили, как точно узнать, что человек болен COVID-19
"Бить начали без разговоров": пострадавший рассказал о драке в Новых Ватутинках
Политолог напомнил, чем обернулось изгнание олигархов из политики в России
Германия пренебрегла мнением Польши при сертификации "Северного потока - 2"
Россия требует от США компенсации в сотни тысяч долларов
Мать двух напавших на отца с ребёнком в Новой Москве вступилась за сыновей
Протестующие в Лондоне сожгли чучело Джонсона
СМИ: премьер Греции посетит РФ 8 декабря
Популярное
Общество
Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один

Очередная версия на тему "кто заменит Путина на посту президента" от политолога Павла Салина.

Политолог: преемник Путина должен устроить все политэлиты. Такой человек один
Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться
Здоровье
Мясников прокомментировал увольнение врачей, отказавшихся вакцинироваться
Новости Белоруссии
Киев перед дилеммой: покарать Лукашенко за Крым или замёрзнуть зимой
Шоу-бизнес
Малахов заявил, что у него с Собчак есть общий ребёнок
Любовь Степушова Жестокие русские - не хотят бесплатно отдавать свой газ Молдавии Любовь Степушова Ирина Шлионская Учёные озадачены: за Полярным кругом жили люди-грибы Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Киеве выдвинули России претензии на пять областей
Шоу-бизнес
Михаилу Цивину приглянулась квартира покойного Игоря Кириллова
Садальский обратился к Собчак в день её рождения
Шоу-бизнес
Садальский обратился к Собчак в день её рождения
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников