Китайские онкологи лечат рак у грызунов паразитами: "Скоро перейдём на людей"

Онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае заявили, что паразит под названием Toxoplasma gondii может помочь в борьбе с раковыми заболеваниями. Этот вид выделяет много белка и может эффективно поддержать иммунитет.

Свои догадки учёные испытали на мышах. Грызунам вводили инъекции с паразитами с ограниченной функцией размножения в злокачественные опухоли.

Как показали исследования, Toxoplasma gondii не спровоцировал воспаление и негативный иммунный ответ на укол. А вот выживаемость и качество жизни возросло, пишет Journal for ImmunoTherapy Cancer.

Что же касается метастазирования и появления новых раковых очагов, их деятельность замедлилась.

По словам учёных, если и дальнейшие исследования пройдут удачно, то есть вероятность, что подобный метод начнут использовать на людях.

Ранее Pravda.Ru писала о странном открытии британских онкологов. Они заявили, что боль в пятках может стать сигналом, что у пациента рак лёгких. Связали медики это с тем, что при развитии злокачественных образований начинается тромбоз, что приводит к боли в ногах.

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