Онколог назвал ранние симптомы рака, которые часто игнорируют

Есть ранние симптомы онкологических заболеваний, на которые следует обратить внимание и игнорировать которые ни в коем случае нельзя. Об этом заявил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главврач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов.

По его словам, один из таких симптомов — кашель, который длится больше месяца. Это может быть бронхит или какие-то сезонные болезни. Но это может быть и рак легких, или признак опухоли головы и шеи. Тревожный сигнал если кашель сопровождается выделением крови.

Изменения тембра голоса, осиплость или охриплость, могут свидетельствовать о поражении лимфоузлов или гортани. Уплотнения или язвы в полости рта также будут поводом для визита ко врачу, сказал Михаил Давыдов в интервью "Российской газете".

Признаком онкологического заболевания может быть изменения лимфоузлов, которые сохраняются в течение месяца.

Еще один признак — длительное нарушение пищеварения. При опухолях толстого кишечника возможны постоянная диарея или запоры. Ни в коем случае нельзя не обращать внимания на кровь в стуле. В таком случае доктор посоветовал сделать колоноскопию. А после 40 лет проходить её регулярно.

Важно также следить за изменением частоты мочеиспускания, задержкой мочи, кровью и другими похожие явления, поскольку это может быть указанием на рак простаты или мочевого пузыря.

Изменения родинок и родимых пятен, незаживающие раны и язвы, пятна на коже, деснах, языке, постоянная усталость, ночной жар, потливость, внезапная потеря веса и нетипичные головные боли — все эти недомогания и симптомы не следует игнорировать, поскольку они могут быть проявлением серьёзного заболевания.

Ранее международная группа исследователей под руководством специалистов из Института онкологических исследований в Лондоне предложили новый способ лечения рака на последней, терминальной, стадии. Речь шла как раз о заболеваниях шеи и головы, диагностировать которые на раннем этапе достаточно сложно.

Нынешние стандарты лечения таких заболеваний предполагают химиотерапию, которую пациенты переносят тяжело. И это скорее не способ излечения, сколько продление жизни человек.

Учёные же предложили использовать для лечения комбинацию иммунотерапевтических препаратов. Согласно данным учёных, такие комбинации продлевали жизнь пациентам как минимум на три месяца по сравнению с химиотерапией.

Конечно, исследования еще продолжаются. Но уже полученные данные учёных весьма обнадёжили. По их мнению, такие комбинации в обозримом будущем могут помочь многим пациентам.