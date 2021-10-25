Когда наступит пик волны COVID-19, рассказали вирусологи

Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что самые "жёсткие цифры" по заболеваемости придутся на декабрь. Такой прогноз врач сделал исходя из данных по 2020 году.

По словам вирусолога, если пандемия пойдёт по прошлогоднему сценарию, самый пик по количеству заболевших придётся на декабрь.

"Тогда она (пандемия. — Прим. ред.) пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдёт примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть "жёсткие" цифры. Я мечтаю ошибиться", — пояснил Чепурнов радио Sputnik.

По словам врача, коронавирус непредсказуем и спрогнозировать цифры невозможно. Как уточнил вирусолог, "загадывать", достигнет ли отметка заболевших 40 тысяч в день, пока рано.

Ранее Pravda.Ru писала о прогнозе ВОЗ. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что у населения есть все средства и методы борьбы с пандемией. И эпидемия закончится тогда, когда человечество "решит её завершить".

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