Заслуженный врач объяснил, почему курильщики активнее распространяют COVID-19

Заслуженный врач РФ Александр Карабиненко объяснил, почему курильщики и вейперы являются более активными распространителями COVID-19, чем обычные люди.

Как сообщил пульмонолог, дым или пар от заражённых людей вдыхают прохожие, из-за чего тоже могут заболеть. По словам врача, достаточно стоять рядом с курящим человеком на расстоянии 1,5-2 метра и ближе, чтобы оказаться в зоне риска. Вместе с этим специалист отметил, что на передачу инфекции могут повлиять порывы ветра.

"Курильщика надо просить, чтобы он курил в отведённых для этого местах. Когда курильщик идёт по улице, лучше всего надеть маску, чтобы не дышать его гадкими выделениями", — рекомендовал Карабиненко, слова которого передаёт Москва 24.

Иммунолог Владимир Болибок заявил, что курильщики делают глубокий выдох, из-за чего человек рядом способен легко заразиться вирусом из аэрозоля. Как объяснил эксперт, когда люди стоят без маски, при этом заражённый курит, риск заболеть COVID-19 увеличивается. Вместе с этим специалист добавил, что в аналогичной ситуации, но человек уже использует средство индивидуальной защиты, вероятность уменьшается в пять раз.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что власти РФ пока не собираются ужесточать антикоронавирусные ограничения.

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