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В Китае хотели заразить летучих мышей коронавирусами ещё до пандемии

Здоровье

Из обнародованных документов на получение грантов, которые рассматривались ещё в 2018 году, стало известно, что уханьские учёные собирались заразить летучих мышей коронавирусами до пандемии.

В Китае хотели заразить летучих мышей коронавирусами ещё до пандемии

По их словам, это нужно было сделать, чтобы привить животных от заболеваний, которые могут быть потенциально опасными для населения, передаёт The Telegraph. Китайские специалисты хотели организовать исследования с использованием "новых химерных шипованных белков" коронавируса за 18 месяцев до подтверждения первого случая COVID-19 у пациента.

Известно, что вирусологи направляли письмо в Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США, в котором просили выделить 14 миллионов долларов на создание вирусов-химер. Эти соединения способны легко заразить вирусом людей.

  • Однако американская сторона отказалась спонсировать Китай. Кроме того, представители США попросили уханьских учёных разъяснить, почему так необходимы опыты с летучими мышами.

Весной международная группа специалистов выезжала в Китай, чтобы разобраться, как возник коронавирус. Однозначных результатов получить не удалось. Сейчас прорабатывается версия о том, что передача инфекции произошла между животными, а от них уже заразился человек.

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COVID-19: Что скрывает Китай о вирусе?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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