Неожиданная побочка: коронавирус может "обострить" творческие способности

Для большинства людей последствия перенесённой коронавирусной инфекции оказываются негативными — проблемы с лёгкими, обострение хронических недугов, снижение работоспособности… Но бывает и так, что COVID-19 влияет на человека самым неожиданным образом — например, у него обостряются творческие способности.

"Туман в голове"

Автор этой статьи переболела коронавирусом как минимум дважды — в прошлом году и в этом. Первый раз впоследствии оказался подтверждён тестом на антитела. Симптомов ОРВИ или пневмонии не было. А вот "туман в голове" имел место, вместе с классическими симптомами — температурой, отсутствием аппетита и потерей обоняния. В первый раз всё прошло дней за десять. А вот во второй было куда интереснее…

В начале мая я дня три испытывала недомогание — головная боль и слабость. Конечно, забеспокоилась — неужели опять "ковид"? Но неприятные симптомы быстро прошли, зато начались проблемы с памятью. Апофеозом стал мой юбилейный творческий вечер: я забыла дома половину своих книжек, предназначенных для презентации. Хотя была уверена, что взяла их с собой.

Так продолжалось месяца полтора. И я, и мои знакомые всё списывали на стресс от подготовки к юбилею и прочих обстоятельств. Наконец моё состояние пришло в норму, провалы в памяти исчезли. И тут вдруг стали приходить стихи…

"Ковидные" строчки

Надо сказать, что стихами я регулярно баловалась с детства и лет до тридцати с небольшим. Моим близким и знакомым они нравились, но на тех, кто действительно разбирался в поэзии, мои опусы особого впечатления не производили. Постепенно я смирилась с тем, что настоящим поэтом мне не быть, и стихи продолжала писать "раз в год по обещанию", обычно лишь по особым случаям.

Но такого в моей жизни раньше никогда не происходило: мозг буквально распухал от стихотворных строчек! Я даже стала думать стихами. Спать я практически не могла. Рано утром, лёжа в постели, включала мобильник, в приложении заметок записывала пришедшие в голову строки, отправляла текст себе на электронную почту, потом на компьютере редактировала и публиковала на "Стихах.ру". При этом стихи получались в основном на философские темы и по стилистике были совсем иными, чем те, что я писала раньше. Это признавали многие из тех, кому я показывала "ковидные стихи".

Со временем строчки стали приходить не так интенсивно, но я и по сей день слышу, как выразился поэт Дмитрий Воденников, некий "гул", из которого при желании можно выловить слова и рифмы…

"Товарищи по несчастью"

Проанализировав ситуацию, я поняла, что, вероятнее всего, во всплеске стихотворчества виноват в очередной раз внедрившийся в организм коронавирус. И решила поискать в Сети "товарищей по несчастью". Нашлись они довольно быстро.

Жительница Сыктывкара Раиса Барандова перенесла заболевание коронавирусом в тяжёлой форме, испытала цитокиновый шторм.

"Именно во время болезни я начала писать стихи, — рассказывает женщина. — Это было ужасно. Они просто шли беспрерывно из меня… Я испугалась, что схожу с ума: достаточно было посмотреть на фото или на вид из окна — и за секунду рождался стих как будто без моего участия. У меня от болезни тряслись руки — и я не могла писать, но как только становилось легче, скидывала стихи на свою страницу в социальной сети. Дошло до того, что даже стала разговаривать и отвечать на сообщения стихами. Всё это время я не могла спать больше двух часов".

Как только Раиса поправилась, стихи перестали "приходить". Но через месяц они вернулись, правда, посещали женщину теперь куда реже. Да и темы стали другими — если прежде большинство стихов были посвящены её болезни, то теперь она пишет больше о красоте природы…

Нечто похожее случилось и с жителем Архангельской области Александром Клобуковым. Почти месяц он провёл в больнице с коронавирусной инфекцией и в это время начал писать стихи. Хотя мужчина находился в тяжёлом состоянии и едва мог дышать, он постоянно делал стихотворные зарисовки об окружающей его больничной жизни, о коварной болезни и о том, как врачи её лечат. Хватило на целый цикл, который Александр назвал "Задушко-ковидушко".

Вирус творчества

На самом деле феномену можно довольно легко подыскать научное объяснение.

За стихосложение отвечают определённые зоны мозга, связанные с творчеством. Исследователи уже давно пришли к выводу, что вирус поражает мозг и может нарушить его деятельность. Но, видимо, может и активизировать "творческие" зоны.

Ведь поэтический дар тоже является продуктом когнитивной деятельности. Скорее всего, воспалительные процессы в мозгу помогли нейронным связям выстроиться таким образом, что стали рождаться стихи…

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