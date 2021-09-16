Врач рассказал, почему после "ковида" нельзя носить каблуки

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что после "ковида" лучше не носить каблуки. Специалист связывает это с нарушениями функций кровообращения при постковидном синдроме.

Врач отметил, что после болезни риск образования тромбозов возрастает на 30%. По его мнению, ношение обуви с высоким каблуком может усугубить эту проблему и привести к серьезным последствиям.

"Высокий каблук создает дополнительную нагрузку на ногу и перенапряжение мышц, а значит приводит к нагрузке на вены. Мы не рекомендуем такую обувь пациентам с разного рода проблемами, связанными с нарушением кровообращения нижних конечностей, варикозным расширением вен, перенесшими тромбофлебит или имеющими риски этих недугов", — сказал Токарев URA.RU.

Для восстановления после болезни врач также рекомендовал ограничить длительные активности, перелеты и переезды.

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