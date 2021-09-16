7 недугов, от которых спасает "копеечное средство" - активированный уголь

Активированный уголь — это мелкий черный порошок без запаха, обычно используемый при экстренном лечении некоторых видов отравлений.

Благодаря крошечным отверстиям на поверхности его частиц, общую площадь поверхности увеличивается в сотни раз — одна чайная ложка активированного угля имеет примерно такую же общую площадь поверхности, как футбольное поле. Поэтому он и впитывает различные токсины.

При каких "болячках" помогает активированный уголь*

Пищевое отравление

Просто принимайте по несколько столовых ложек активированного угля, разведенного в воде, каждые 10 минут.

Для этого лучше всего использовать порошковый активированный уголь, потому что он работает немедленно.

Кроме того, активированный уголь может помочь вывести алкоголь из организма после сильного запоя.

Кислотный рефлюкс или изжога

Чтобы облегчить ощущение жжения, возьмите столовую ложку порошка активированного угля, разведенного в стакане воды и выпейте.

Диарея

Для лечения диареи принимайте столовую ложку порошка активированного угля, смешанного со стаканом воды, до шести раз в день.

Болезнь раздраженного кишечника (ВЗК)

ВЗК обычно вызывает постоянную диарею, боли в животе и кровавый стул.

Чтобы облегчить симптомы ВЗК, принимайте одну чайную ложку активированного угля, смешанного с водой, или одну капсулу активированного угля с каждым приемом пищи.

Абсцесс зуба

Абсцесс зуба — это карман гноя, который образуется вокруг инфицированного зуба.

Чтобы вылечить абсцесс зуба, смешайте активированный уголь и воду, чтобы получилась паста, и заверните ее в стерильную марлю. Смочите эту припарку, затем приложите ее к инфицированному зубу, чтобы свести к минимуму отек и боль.

Высокий уровень холестерина

"Плохой” холестерин может накапливаться в стенках артерий и повышать риск инсульта и сердечного приступа. Связываясь с холестерином, активированный уголь может остановить его попадание из пищи в кровоток.

Чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина, принимайте каждый день чайную ложку порошка активированного угля, смешанного с водой.

Терминальная стадия заболевания почек и почечная недостаточность

Почки

Активированный уголь может поддерживать здоровую функцию почек, отфильтровывая непереваренные токсины и лекарства. Это может помочь улучшить функцию почек и уменьшить их повреждение и воспаление.

Для оптимизации функции почек принимайте активированный уголь наряду с диетой с низким содержанием белка.

*о материалам сайта Poison. org

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