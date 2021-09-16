EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Журналист из Латвии: чем недовольны жители страны
В Турции заявили, что Россия пытается загнать страну в угол
Россияне оказались заложниками в Непале
L'AntiDiplomatico: российские беспилотники превосходят американские
Жириновский призвал уволить директора, который порвал ухо школьнику
Грызлов сообщил об отказе Киева вернуться к очным переговорам по Донбассу
Умер муж Ирины Хакамады
Пригожин назвал главу РПН лучшим специалистом в своей области
Госдума может ужесточить ответственность за неудаление запрещённого контента

7 недугов, от которых спасает "копеечное средство" - активированный уголь

Здоровье

Активированный уголь — это мелкий черный порошок без запаха, обычно используемый при экстренном лечении некоторых видов отравлений.

7 недугов, от которых спасает "копеечное средство" - активированный уголь

Благодаря крошечным отверстиям на поверхности его частиц, общую площадь поверхности увеличивается в сотни раз — одна чайная ложка активированного угля имеет примерно такую же общую площадь поверхности, как футбольное поле. Поэтому он и впитывает различные токсины.

При каких "болячках" помогает активированный уголь*

Пищевое отравление

  • Просто принимайте по несколько столовых ложек активированного угля, разведенного в воде, каждые 10 минут.

Для этого лучше всего использовать порошковый активированный уголь, потому что он работает немедленно.

Кроме того, активированный уголь может помочь вывести алкоголь из организма после сильного запоя.

Кислотный рефлюкс или изжога

  • Чтобы облегчить ощущение жжения, возьмите столовую ложку порошка активированного угля, разведенного в стакане воды и выпейте.

Диарея

  • Для лечения диареи принимайте столовую ложку порошка активированного угля, смешанного со стаканом воды, до шести раз в день.

Болезнь раздраженного кишечника (ВЗК)

ВЗК обычно вызывает постоянную диарею, боли в животе и кровавый стул.

  • Чтобы облегчить симптомы ВЗК, принимайте одну чайную ложку активированного угля, смешанного с водой, или одну капсулу активированного угля с каждым приемом пищи.

Абсцесс зуба

Абсцесс зуба — это карман гноя, который образуется вокруг инфицированного зуба.

  • Чтобы вылечить абсцесс зуба, смешайте активированный уголь и воду, чтобы получилась паста, и заверните ее в стерильную марлю. Смочите эту припарку, затем приложите ее к инфицированному зубу, чтобы свести к минимуму отек и боль.

Высокий уровень холестерина

"Плохой” холестерин может накапливаться в стенках артерий и повышать риск инсульта и сердечного приступа. Связываясь с холестерином, активированный уголь может остановить его попадание из пищи в кровоток.

  • Чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина, принимайте каждый день чайную ложку порошка активированного угля, смешанного с водой.

Терминальная стадия заболевания почек и почечная недостаточность

Почки

Активированный уголь может поддерживать здоровую функцию почек, отфильтровывая непереваренные токсины и лекарства. Это может помочь улучшить функцию почек и уменьшить их повреждение и воспаление.

  • Для оптимизации функции почек принимайте активированный уголь наряду с диетой с низким содержанием белка.

*о материалам сайта Poison. org

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Секреты здорового желудка
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Убийство лидера ИГ* Макрон назвал "крупным успехом"
7 недугов, от которых спасает "копеечное средство" - активированный уголь
Безопасные и эффективные натуральные средства от экземы
Четыре причины, по которым рычит собака
Топ-5 хвойных растений для дома
В путь-дорогу: чем занять ребенка в машине
Журналист из Латвии: чем недовольны жители страны
Учёные из США собираются воскресить мамонтов
СМИ США настаивают на дружбе с Россией
В Турции заявили, что Россия пытается загнать страну в угол
Популярное
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина

Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?

"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Политика. Новости и аналитика
Си Цзиньпин рекомендовал Байдену сменить "тон" и отказался встречаться
Мир. Новости мира
Афганистан: лидеры талибов* устроили драку в президентском дворце
Общество
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Ирина Гусакова Учёные из США собираются воскресить мамонтов Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров
Мировая кооперация
На Украине придумали, как заработать на российском газе в обход России
Политика. Новости и аналитика
Все версии карантина Путина: от бункера до бунта элит
Вакцинированные россияне получат по 100 тысяч рублей за победу в лотерее
Общество
Вакцинированные россияне получат по 100 тысяч рублей за победу в лотерее
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников