7 недугов, от которых спасает "копеечное средство" - активированный уголь

Активированный уголь — это мелкий черный порошок без запаха, обычно используемый при экстренном лечении некоторых видов отравлений.
Благодаря крошечным отверстиям на поверхности его частиц, общую площадь поверхности увеличивается в сотни раз — одна чайная ложка активированного угля имеет примерно такую же общую площадь поверхности, как футбольное поле. Поэтому он и впитывает различные токсины.
Для этого лучше всего использовать порошковый активированный уголь, потому что он работает немедленно.
Кроме того, активированный уголь может помочь вывести алкоголь из организма после сильного запоя.
ВЗК обычно вызывает постоянную диарею, боли в животе и кровавый стул.
Абсцесс зуба — это карман гноя, который образуется вокруг инфицированного зуба.
"Плохой” холестерин может накапливаться в стенках артерий и повышать риск инсульта и сердечного приступа. Связываясь с холестерином, активированный уголь может остановить его попадание из пищи в кровоток.
Терминальная стадия заболевания почек и почечная недостаточность
Активированный уголь может поддерживать здоровую функцию почек, отфильтровывая непереваренные токсины и лекарства. Это может помочь улучшить функцию почек и уменьшить их повреждение и воспаление.
*о материалам сайта Poison. org
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мировые СМИ ломают голову над вопросом: пойдёт ли на новый президентский срок Владимир Путин, и если нет, то кто возглавит Россию?