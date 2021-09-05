Врач назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19

Врач-реаниматолог Гарик Саркисян заявил, что люди с сердечными и эндокринными заболеваниями имеют высокий риск развития тяжелой формы COVID-19. Также в группу риска входят люди с сахарным диабетом.

Врач отметил, что повысилось число приемов беременных женщин. Новый штамм коронавирусной инфекции нарушает кровоснабжение сердца, поэтому без медицинской помощи повышается риск летального исхода.

По мнению Саркисяна, для эффективного выздоровления необходимо желание больного, а не только усилия врачей. Как он отметил, легче всего с коронавирусом справляются те люди, которые верят в это. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали, что вероятность ужесточения антикоронавирусных мер или локдауна в России зависит не только от эпидемиологической ситуации, но и от политических событий.

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