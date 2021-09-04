Будет ли новый карантин после ковидных выборов-2021

Коронавирусная инфекция и сопряженные с ней проблемы продолжаются, как во всем мире, так и в России. "Ковид" стал тем фактором реальности, который во многом определяет уже и политическую, и экономическую повестку.

С одной стороны -болезнь заразна и опасна. В некоторых случаях опасна смертельно. С другой — как-то жить, двигаться по городам и стране, работать и зарабатывать необходимо.

Исходя из этих двух факторов в последнее время и действуют российские власти. Правда, выходит — как видно по статистике — так себе.

При этом эксперты отмечали, что ограничительные меры (включая локдауны) зависят не столько от эпидемиологической обстановки, сколько от тех или иных политических событий.

Например, ряд ограничений был снят непосредственно перед парадом Победы в этом году. Ну, и в рамках голосования по поправкам в Конституцию ("обнулению") коронавирус тоже временно "успокоился".

Сейчас актуальная политическая повестка сосредоточена на грядущих 19 сентября выборах. И хотя ЦИК предложил форматы дистанционного и электронного голосования — огромная часть населения пойдет на избирательные участки.

Как мы понимаем, это так или иначе осложнит эпидемиологическую обстановку. Но, понятно, что и здесь власти пойдут на определенные послабления — за которыми может последовать всплеск заболеваемости.

А это значит, что после 19 сентября с огромной вероятностью будут введены новые ограничительные меры. В соцсетях это уже назвали "выбрали Думу и домой, в карантины и безработицу с удаленкой".

Здесь логично спросить, а как же прививки? Но проблема в том, что кампания массовой вакцинации у нас в стране идет не то, чтобы быстро и в должном объёме. На 3 сентября в России обоими компонентами "Спутника V" были привиты 38,5 миллиона человек — заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом, стоит напомнить, что население страны на текущей момент равно 145 975 300. Ну, и цифры по инфицированным тоже не то, чтобы радовали.

Не стоит забывать и о том, что осень — это период распространения и других респираторных заболеваний, типа гриппа. От которого, к слову, люди тоже периодически умирают. Да и сам грипп (и иные простудные инфекции) могут стать фактором, осложняющим ситуацию уже с ковидом.

Впрочем, о том, какие именно могут быть введены "противоковидные меры" и будут ли они введены после 19 сентября мнения разнятся.

Так врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил Pravda. ru, что "выборы, не выборы, бороться с коронавирусной инфекцией надо". Доктор пояснил, что в принципе, мероприятия все расписаны.

"Это вакцинопрофилактика населения, применение тех методов, которые у нас уже были апробированы в случае необходимости. Если заболеваемость снова пойдет вверх, соответственно, будут вводиться какие-то ограничительные меры" — считает он.

При этом, врач отметил, что "Питер с населением меньше, чем Москва, уже обогнал в последнюю неделю по количеству заболевших из-за облегчения противоковидных мер", а потому "те мероприятия, которые вводились, их уже по факту никто не отменял".

При этом, говоря о вакцинации, эксперт отметил, "население не хочет, уже устало соблюдать эти противоковидные ограничения. Те, кто ответственно подходят к своему здоровью, прививки сделали".

Об ожидаемом всплеске ковида осенью заявил Pravda. ru и к. м. н., клинический фармаколог и кардиолог Андрей Кондрахин.

Сообщив о том, что в России готовятся разворачивать резервные койки при необходимости, он добавил "мы понимаем, что в сентябре заканчивается отпускной период, сентябрь закрывается, и люди начнут из регионов возвращаться по своим местам. А мы прекрасно понимаем, что многие переехали на заграницу, например, в ту же Грецию ездили, в ту же Турцию ездили, в другие страны".

По мнению врача, есть "вероятность того, что мы просто физически скопимся сейчас в одно место". В том числе — на избирательные участки.

Также Кондрахин подчеркнул, что "осенью, мы знаем, всегда всплеск заболеваний. Это ожидаемо. Плюс ко всему мы готовимся к гриппу. Плюс еще будет вакцинация по гриппу".

В свою очередь доктор социологических наук, профессор кафедры социологии Геннадий Козырев в интервью Pravda. ru подчеркнул, что "людям уже надоело, устали. Или они привиты уже. Я лично тоже привитый".

Впрочем, у интернет-аудитории свое мнение. В частности, опрос нескольких десятков тысяч россиян в Контакте и Телеграм показал, что примерно половина из них ожидают и опасаются карантина после выборов.

Люди формулируют это как "власти нужно, чтобы избиратель сунул бюллетени и все, а дальше — это его проблема", "понятно, что будет всплеск и могут ввести локдаун" и даже "было "обнуление" без ковида, потом третья волна пришла, многие пострадали".

При этом другая половина респондентов считает, что после прохождения трехдневного голосования и возможных протестов после нее, "ковидные ограничения с запретом митингов отменят".

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