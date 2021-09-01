Терапевт: гипертоникам нужно привиться от коронавируса

Люди, страдающие гипертонией, должны вакцинироваться от COVID-19, так как они входят в группу риска по этому заболеванию, сообщила "Народным Новостям" врач-терапевт Лариса Алексеева.

"Гипертоникам нужно делать прививку. Это хроническое заболевание, а, значит, люди относятся к группе риска", — сказала она.

По словам Ларисы Алексеевой, медики рекомендуют вакцинироваться в первую очередь тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями печени и почек, а также другими патологиями, в числе которых — регулярное повышение давления.

Врач рекомендовала гипертоникам перед прививкой обратиться к своему терапевту, чтобы тот провёл обследование и определил возможные противопоказания к вакцинации.

Лариса Алексеева отметила, что используемые в России для иммунизации от коронавирусной инфекции вакцины "абсолютно безопасны и показали высокую эффективность".

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил гендиректоруВсемирной организации здравоохранения Тедросу Адану Гебреисусу о росте темпов вакцинации от COVID-19 в стране.

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